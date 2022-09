Vor 150 Jahren, am 24. September 1872, starb Heinrich Lensing in Xanten. Seine Frau Helena gründete später die Lensing-Schleß’sche Stiftung. Das Foto zeigt Heinrich Lensing (undatierte Aufnahme). In Xanten arbeitete er unter anderem als Armenarzt – er erhielt ein Gehalt und behandelte Arme dafür kostenlos.