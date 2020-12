Die gute Tat : Heimatverein Lüttingen macht Kindern eine Freude

Xanten Wegen der Corona-Pandemie muss in diesem Jahr vieles ausfallen. Der Heimatverein Lüttingen hat sich deshalb überlegt, wie er den Kinder der Kita St. Pantaleon zum Ausgleich eine Freude machen kann: mit Spielen und Puzzles.

In diesem Jahr habe so viel ausfallen müssen, auch das Adventssingen, bei dem die Mädchen und Jungen sonst eingebunden seien, erklärte der HBV-Vorsitzende Klaus Kaja und erinnerte sich an die „leuchtenden Augen der Kinder“ im vergangenen Jahr. Damit die Mädchen und Jungen nicht ganz so traurig seien, dass so etwas in diesem Winter nicht möglich sei, habe der Heimatverein die Spiele und Puzzles für sie besorgt. Vorher hätten sie sich bei der Kita danach erkundigt, was in den Gruppen fehle, was erneuert werden müsse und was die Mädchen und Jungen gern spielten. Auch der örtliche Einzelhandel in Xanten, wo sie die Spielsachen eingekauft hätten, habe sie gut beraten, erklärte Kaja. „Wir, die Erzieher, die Eltern und vor allem die Kinder, werden viel Spaß damit haben, vielen Dank“, sagten Krams und van Gemmeren. wer