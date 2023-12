Heimatpreis in Xanten 2023 Ausgezeichnete Heimatliebe

Auch 2023 hat die Stadt Xanten einen Heimatpreis verliehen. Damit würdigt sie seit 2020 herausragendes, ehrenamtliches Engagement vor Ort. Die Auszeichnung soll Lob und Anerkennung sein, wie die Landesregierung NRW schreibt – sie unterstützt die Verleihung des Heimatpreises. In Xanten wurde er in der letzten Ratssitzung des Jahres an folgende drei Vereine überreicht: