Einsatz für Feuerwehr Xanten Hecke gerät in Brand – Nachbarn verhindern Schlimmeres

An der Straße „Im Eichenwinkel" in Xanten ist am Mittwochmittag eine Hecke in Brand geraten. Da sie direkt an ein Wohnhaus grenzte, griffen die Flammen auf das Dach über. Wie die Feuerwehr berichtete, gelang es aufmerksamen Nachbarn, den Brand mit Gartenschläuchen weitestgehend zu löschen. Außerdem holten sie eine Person aus dem Gebäude heraus. Die Feuerwehreinheiten Mitte, Lüttingen und Birten konnten sich dadurch auf Nachlöscharbeiten sowie auf die Kontrolle der Hecke und des Daches mit einer Wärmebildkamera konzentrieren. Durch die Hitze des Feuers sei eine Fensterscheibe des Wohnhauses gerissen, sodass es zu einer leichten Verrauchung gekommen sei, erklärte die Feuerwehr. Mit einer Überdruckbelüftung sei der Rauch aus dem Objekt entfernt worden. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.