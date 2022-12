Krankheitsfälle in der Kämmerei Xantens Haushaltsentwurf kommt erst im Januar

Die Xantener Stadtverwaltung legt den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 erst im Januar vor. Zunächst war dafür eine Sondersitzung des Stadtrats in dieser Woche vorgesehen gewesen. Aber aus mehreren Gründen habe der Termin nicht gehalten werden könne, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz auf Anfrage der Redaktion. In der Kämmerei habe es in den vergangenen Wochen personelle Engpässe gegeben, auch durch Krankheitsfälle. Außerdem sei gesetzlich vorgeschrieben, dass zeitgleich mit dem Haushaltsenturf für das nächste Jahr der Abschluss für das vorherige Jahr vorgelegt werde. Das sei aber noch nicht möglich gewesen. Vom kommunalen Rechenzentrum hätten noch nicht alle Daten und Zahlen vorgelegen. Außerdem habe auch dafür das Personal aufgrund von Krankheitsfällen gefehlt.