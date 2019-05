Deutliche Mehrheit im Rat : Xantens Haushalt im zweiten Anlauf beschlossen

Das Rathaus in Xanten: Hier wurde am Dienstagabend der Haushalt beschlossen (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Im März war der Entwurf der Verwaltung im Rat an 50.000 Euro gescheitert. Das wollten CDU und SPD dieses Mal vermeiden, darum legten sie den Streit über die Mehrfachturnhalle vorerst bei. Auch die FBI stimmte für den Haushalt.

Der Rat hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit den Haushalt der Stadt für 2019 beschlossen. Dadurch ist die Verwaltung wieder uneingeschränkt handlungsfähig. In den vergangenen Wochen hatte sie nur Geld für Pflichtaufgaben ausgeben dürfen, nachdem der Etat im März vom Rat abgelehnt worden war. Seitdem war das Zahlenwerk in zwei Punkten überarbeitet worden. Nun stimmten auch SPD und FBI zu, wie schon die CDU. Ein Überblick.

Ausgaben Die Verwaltung plant 2019 mit Aufwendungen von 49,9 Millionen Euro. Davon gehen etwa 15 Millionen Euro in die Kreis- und Jugendamtsumlage und rund vier Millionen Euro an den städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) – dieser ist für die Unterhaltung öffentlicher Gebäude, Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe und Straßen zuständig. Die Personalaufwendungen der Stadt liegen bei etwa 6,7 Millionen Euro.

Investitionen Die Stadt will rund 8,8 Millionen Euro investieren, zum Beispiel in den Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Wardt und in Betreuungsräume in der Grundschule in Lüttingen. Die Stadt plant außerdem den Kauf von Grundstücken, um sie zu Bauland zu entwickeln und durch den Wiederverkauf Geld einzunehmen.