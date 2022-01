Großeinsatz für Feuerwehr in Xanten : Haus brennt – Bewohner können sich retten

Foto: RP/Markus Werning 5 Bilder Feuerwehr löscht Hausbrand in Xanten

Xanten In einem Gebäude in Xanten ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen vom Anbau auf den Dachstuhl und das Haupthaus über. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten im Einsatz.

Die Feuerwehr Xanten hat am Donnerstagabend einen Hausbrand in der Beek gelöscht. Wie die Einsatzkräfte vor Ort berichteten, war das Feuer in einem Anbau ausgebrochen und von dort zunächst auf das obere Stockwerk und dann auf das Erdgeschoss übergegriffen. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig retten und das Gebäude verlassen können, berichtete die Polizei. Ihren Angaben zufolge entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Xanten wurde gegen 22.29 Uhr alarmiert. Sie rückte mit mehreren Einheiten und zahlreichen Fahrzeugen an. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz. Als sie vor Ort eintrafen, habe der Anbau in Flammen gestanden, die Flammen hätten auch schon auf das Haupthaus übergegriffen, berichtete die Feuerwehr. Unter Atemschutz bekämpften mehrere Trupps den Brand von ihnen. Zusätzlich löschten die Einsatzkräfte das Feuer über die Drehleiter von außen.