Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung der Flammen Anbau eines Wohngebäudes in Xanten brennt aus

In Xanten ist am Montag (1. Mai 2023) der Anbau eines Wohnhauses ausgebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr berichtete, war sie gegen 9.20 Uhr alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt sei eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar gewesen, berichteten die Einsatzkräfte. Als sie an der Straße „Am Gruithüs“ eingetroffen seien, habe der Anbau schon im Vollbrand gestanden.