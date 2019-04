Torsten Schneider : Xanten hat einen neuen Chef-Stadtplaner

Torsten Schneider vor dem Xantener Rathaus, seiner neuen Arbeitsstelle. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Torsten Schneider ist der Nachfolger von Christina Kutschaty. Der gebürtige Duisburger soll in den nächsten Jahren das Gesicht der Römerstadt prägen. Die nötige Erfahrung bringt der 35-Jährige aus Geldern mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

Die Stadt Xanten hat einen neuen Chef-Stadtplaner. Bürgermeister Thomas Görtz stellte am Montag Torsten Schneider im Rathaus vor. Der 35-Jährige übernimmt eine wichtige Aufgabe in der Verwaltung: Alles, was die Stadtplanung, das Bauen und die Denkmalpflege betrifft, wird künftig über seinen Schreibtisch gehen. Der gebürtige Duisburger wird in den nächsten Jahren also beeinflussen, wie sich Xanten weiterentwickeln wird. Er freue sich auf die Aufgabe, sagte Schneider, der freundlich auftrat, selbstsicher über seine Arbeit sprach und geduldig alle Fragen beantwortete. „Ich fühle mich schon sehr wohl hier.“

Zwei Monate war die Stelle unbesetzt gewesen. Xantens bisherige Chef-Stadtplanerin Christina Kutschaty hatte viele Jahre in Xantens Verwaltung gearbeitet, das Gesicht der Stadt wurde von ihr maßgeblich geprägt. Die Ehefrau des SPD-Fraktionsvorsitzenden im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, trug dazu bei, dass Xanten ein Luftkurort wurde, und plante den Kurpark in den Wallanlagen. Anfang des Jahres wechselte sie nach Remscheid, um dort Fachdienstleiterin für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften zu werden.

Info Berufliche Stationen von Torsten Schneider 2012 bis 2013 Stadtplaner in Herzogenaurach. 2013 bis 2019 Stadtplaner in Geldern; ab 2014 Leiter der Planungsabteilung und Geschäftsführer des Gestaltungsbeirats; später: stellvertretender Leiter des Stadtentwicklungsamtes. seit 1. April 2019 Leiter Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege in Xanten.

„Wir freuen uns, dass wir die Stelle relativ zeitnah wieder besetzen konnten“, sagte Xantens Bürgermeister Thomas Görtz. „Daran sieht man, dass wir für Bewerber attraktiv sind.“ Auch die Stadt spüre den Fachkräftemangel, genauso wie die Wirtschaft, könne im Wettbewerb um die besten Köpfe aber nur den Tariflohn des öffentlichen Dienstes anbieten, habe also einen Nachteil gegenüber Unternehmen. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir einen guten Mann gefunden haben.“

Nach der Ausschreibung seien fünf Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, sagte Görtz weiter. Für Schneider habe dessen langjährige Erfahrung als Stadtplaner und als Führungskraft gesprochen. Außerdem kenne er durch seine vorherige Arbeit in Geldern bereits die Anforderungen und Herausforderungen einer niederrheinischen Kleinstadt. „Das passt ganz gut“, sagte der Bürgermeister. Xanten und Geldern sind beides mittlere kreisangehörige Kommunen.

Xanten ist Schneiders dritte berufliche Station. Nach seinem Studium der Raumplanung – von 2004 bis 2011 an der Technischen Universität Dortmund – war der Diplom-Ingenieur zunächst als Stadtplaner in Herzogenaurach in Mittelfranken tätig, bevor er in die Heimat zurückkehrte und nach Geldern wechselte. Dort arbeitete er zuerst als Sachbearbeiter, bald leitete er die Planungsabteilung, schließlich wurde er stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Die Stelle in Xanten ist der logische nächste Schritt für den verheirateten Mann, der noch in Duisburg wohnt, aber darüber nachdenkt, mit seiner Frau an den Niederrhein zu ziehen: Er könne mehr Verantwortung tragen, sagte Schneider über seinen neuen Job. Und durch die historische Bausubstanz biete Xanten für einen Stadtplaner eine spannende Aufgabe.