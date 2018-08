Xanten: Happy Burnout und La La Land beim Open-Air-Kino

Xanten : Open-Air-Kino mit Happy Burnout und La La Land

Der preisgekrönte Musicalfilm La La Land wird am Samstag, 10. August, beim Open-Air-Kino am Hafen in Xanten gezeigt. Foto: DPA

Xanten Das Ergebnis der Online-Abstimmung steht fest: Am Freitag, 10. August, wird „Happy Burnout“ und am Samstag, 11. August, der preisgekrönte Musicalfilm „La La Land“ am Hafen Xanten gezeigt.

(RP) Am Freitag und Samstag, 10. und 11. August, findet zum dritten Mal das Open-Air-Kino im Hafen an der Südsee statt. Jeweils nach Einbruch der Dunkelheit (gegen 21.30 Uhr) wird der Hafen in ein Open-Air-Kino verwandelt und allen Kinobegeisterten ein Film ihrer Wahl unter freiem Himmel und mit Blick auf die Südsee gezeigt. Sommerkino im besten Sinne.

Doch welche Filme will das Publikum sehen? Dazu gab es wieder eine Online-Abstimmung. Zur Auswahl standen: Paula, Mein Leben soll ein Fest sein, Monsieur Claude und seine Töchter, Unterwegs mit Jaqueline, Bob, der Streuner, Happy Burnout und La La Land. Nun steht das Abstimmungsergebnis fest. Unter den sechs angebotenen Titeln setzten sich „Happy Burnout“ und „La La Land“ durch.

„Happy Burnout“ – unter anderem mit Wotan Wilke Möhring, Kostja Ullmann und Anke Engelke – ist eine Komödie von André Erkau aus dem Jahr 2017 und wird am Freitag, 10. August, gezeigt. Der zweite Film, das Filmmusical „La La Land“ mit Ryan Gossling und Emma Stone, das 2017 sechs Oscars – unter anderem für die beste Regie, beste Hauptdarstellerin, beste Kamera und beste Filmmusik – bekommen hat, wird am Samstag, 11. August, gezeigt.