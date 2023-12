Spielwarengeschäft in Xanten Der Hampelmann bleibt nun doch

„Ich will gar nicht viel verändern, denn so, wie es gelaufen ist, war es immer gut“, sagt Anika Schniederjann im Gespräch mit der Redaktion. So sollen auch die Geschenkkisten für Kindergeburtstage bleiben. „Das fand ich immer schön, wenn die Kinder ihre Geschenkkisten packen konnten.“ Auch vieles andere soll bleiben. Es soll aber auch Neues dazukommen. Anfang des Jahres wird Anika Schniederjann zum Beispiel mehrere Tage lang die Nürnberger Spielwarenmesse besuchen, um Ideen und Trends mitzubringen. Auch will sie Anregungen aus der Kundschaft aufgreifen. „Ich will die Menschen einbeziehen.“ Und sie will Schulranzen in ihr Sortiment aufnehmen. Als Mutter einer Fünfjährigen beschäftigt sie sich gerade damit, deshalb weiß sie, worauf es ankommt und dass die nächsten Fachgeschäfte in anderen Städten sind, also etwas entfernt.