Spielwarengeschäft in Xanten Hampelmann schließt – „Vielleicht findet sich noch ein Interessent“

Mit diesen Worten schaltete sich Martina Bartussek am Freitag in die Diskussion in einer Xantener Facebookgruppe ein. Dort hatte eine Nutzerin geschrieben, dass Hampelmann am Ende des Jahres schließe. Viele Menschen reagierten traurig auf die Nachricht und berichteten, dass dort schon ihre Eltern für sie oder sie für ihre Kinder Spielzeug gekauft hätten. Einige spekulierten über die Gründe für die angekündigte Schließung und erinnerten daran, dass auch zwei andere Geschäfte in diesem Jahr geschlossen haben oder noch schließen. Bartussek widersprach der Spekulation, sie mache den Hampelmann aus wirtschaftlichen Gründen zu. Wegen der vielen Touristen in Xanten gehe es dem Geschäft „bestimmt nicht schlecht“.