Vorverkauf für Halt Pölje in Xanten startet Seine Eminenz reizt es diesmal besonders

Heinz Roters lässt sich vorher nicht in die Karten schauen. Natürlich nicht. Es soll ein Geheimnis bleiben, bis zum 2. Februar 2024, worüber er sprechen wird, wenn er wieder in die Rolle der Eminenz wechselt und Xantens Mächtigen den Spiegel vorhält. Nur so viel verrät er: Einige Stichpunkte hat er sich schon gemacht, und ab Weihnachten will er daraus seine Büttenrede für Halt Pölje formulieren. Die Vorfreude ist ihm anzusehen. „Es reizt mich diese Mal besonders“, sagt Heinz Roters.