Samstag vorerst letztes Schwimmen Xantens Hallenbad wird für Sanierung geschlossen

Das Hallenbad in Xanten soll in den nächsten Monaten saniert werden. Für die Arbeiten muss es voraussichtlich bis Ende September geschlossen werden, wie die Schwimmfreunde mitteilten. Die Vereinsmitglieder haben deshalb noch am Freitag und am Samstag bis 14 Uhr die Gelegenheit, schwimmen zu gehen. Dann wird das Hallenbad geschlossen, damit die Vorbereitungen für die anstehende Sanierung beginnen können. Zum Beispiel wird das Wasser aus dem Becken gelassen. Das allein dauert mehrere Tage.