Sanierung bald beendet Wann Xantens Hallenbad wieder öffnet

Das Xantener Hallenbad soll am 23. Oktober wieder öffnen. Das kündigte der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) am Dienstagabend in der Ratssitzung an. Demnach soll die Sanierung im Hallenbad in der ersten Woche der Herbstferien beendet sein. Es liefen zurzeit die letzten Abschlussarbeiten, erklärte DBX-Leiter Michael Lehmann. Für Reinigung und weitere Vorbereitungen sind dann zwei Wochen einkalkuliert. Deshalb plant die Stadt die Wiedereröffnung des Xantener Hallenbades für Montag, 23. Oktober, also eine Woche nach den Herbstferien.