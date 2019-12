Landesweiter Wettbewerb : Hagelkreuzschule gewinnt Solidarfonds-Schulpreis NRW

Xanten Mädchen und Jungen der Hagelkreuzschule Lüttingen sammelten Spenden für die Hospizarbeit. Dafür werden sie bei einem landesweiten Wettbewerb ausgezeichnet.

Die Hagelkreuzschule im Xantener Ortsteil Lüttingen gehört zu den diesjährigen fünf Gewinnerin des landesweiten Wettbewerbs Solidarfonds-Schulpreis. Sie wird für ihr Musical-Projekt ausgezeichnet, mit dem sie Geld für die Kinder- und Jugendhospizarbeit der Malteser am Niederrhein gesammelt hat. Das teilte die Grundschule und die Solidarstiftung mit. Demnach hatte die Auswahlkommission mehr als 500 Bewerbungen zu bewerten. Schirmherr des Solidarfonds-Schulpreises NRW ist Florian Silbereisen.

Kinder der vierten Klasse an der Lüttinger Grundschule hatten in den vergangenen beiden Jahren die Musicals „David ist ein echt cooler Held“ und „Eine Seefahrt nach Rio“ aufgeführt. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern – insgesamt 2500 Euro – spendeten sie der Malter-Hospizarbeitet, die damit Wünsche von todkranken Kindern erfüllte, wie Schulleiterin Daniela Hommen erklärte. „Es fühlt sich wunderbar an, diese Kinder ein bisschen glücklich zu machen.“