Lüttinger Grundschule erhält Klimaschutzpreis : 2500 Euro für den Schulgarten

Lüttingen Die Hagelkreuz-Grundschule in Lüttingen erhält Innogy-Klimaschutzpreis.

Für die gerahmte Urkunde muss noch ein guter Platz in der Hagelkreuz-Grundschule gefunden werden – was die Schüler einer Naturranger-AG mit den 2500 Euro machen, mit der der Klimaschutzpreis des Energieunternehmens Innogy dotiert ist, wissen sie dagegen schon genau: Von dem Geld legen sie im Schulgarten einen kleinen Flachwasserteich an.

Den Garten haben die zwölf Mädchen und Jungen aus den Klassen drei und vier zusammen mit Heinrich Heien geschafen, der die Arbeitsgemeinschaft ehrenamtlich leitet und Vater von Schulleiterin Daniela Hommen ist. Die AG gibt es seit vier Jahren an der katholischen Grundschule; sie trifft sich jeden Freitag in der fünften und sechsten Schulstunde.

Bürgermeister Thomas Görtz und Innogy-Kommunalbetreuer Frithjof Gerstner haben der Schule am Mittwoch den Preis verliehen und sich natürlich auch angeschaut, was die Kinder da mit Heinrich Heien auf einer etwa 60 Quadratmeter großen Fläche hinter der Schule angelegt haben. Die kleinen Ranger haben aus Massivholz ein großes Vogelhaus gebaut und mitten in eine Wildblumenwiese gestellt, die sie gesät haben. Auf einem weiteren Teil des Schulgartens haben sie drei Hochbeete gebaut, in denen sie Tomaten, Erdbeeren, Stachelbeeren, Kräuter gezogen haben und natürlich auch selber ernten. „Die Hagelkreuzschule hat den Klimaschutzpreis mehr als verdient“, betont Bürgermeister Görtz. Auch Schulleiterin Hommen ist stolz auf die Arbeit der kleinen Naturranger. „Schon als kleines Mädchen habe ich selbst von meinem Vater und meinem Opa viel über die Bedeutung und das Leben von Insekten und Vögeln gelernt“, erklärt sie.