Geschäfte länger geöffnet : Flower Power für Xantens Innenstadt

Sie setzen ihre ganze Kraft für die Innenstadt ein (v.l.): Nicola Lümmen, Daniel Reis, Niklas Killewald und Rosi Hutner. Am Freitag, 2. Juli, starten die Motto-Abende unter dem Titel „Flower Power to the City“. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Xantens Gewerbetreibende planen eine Reihe von Motto-Abenden, um mehr Kunden in die Fußgängerzone zu holen. Die Innenstadt wird dafür geschmückt, die Geschäfte bleiben länger geöffnet, zusätzlich sind Aktionen geplant.

Händler und Gastronomen wollen die Xantener Innenstadt stärker beleben. Dafür starten sie am Freitag, 2. Juli, eine Reihe von Motto-Abenden, die unter dem Titel „Flower Power to the City“ laufen: Bis zum Herbst bleiben die teilnehmenden Geschäfte an jedem ersten Freitag im Monat bis 21 Uhr geöffnet, also zwei bis drei Stunden länger als sonst. Außerdem werden die Gebäude mit Blumen und Lampions geschmückt. Zusätzlich sind Aktionen geplant.