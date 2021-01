Zusammenarbeit in der Corona-Krise : Händler und Gastronomen bieten X-Town-Box an

Händler und Gastronomen bieten X-Town-Box an

Zusammenarbeit in der Corona-Krise

So sieht die erste X-Town-Box aus: Mit ihr bekommt der Kunde unter anderem Wurst, Kaffee, Pralinen, Wein und Süßigkeiten. Foto: Christian Balke Foto: Christian Balke

Xanten Xantener Unternehmer probieren eine neue Zusammenarbeit aus: Sie verkaufen eine Auswahl ihrer Produkte zusammen in einer Box. Mit einer solchen Kiste bekommt der Kunde zum Beispiel Wurst, Kaffee, Pralinen, Wein und Süßigkeiten verschiedener Händler und Gastronomen. Weitere Boxen sollen folgen.

In Xanten haben Unternehmer zusammen ein neues Produkt herausgebracht: die X-Town-Box. Mit ihr bekommt der Käufer mehrere Waren verschiedener Händler und Gastronomen. In den nächsten Wochen sollen Kisten zu verschiedenen Themen angeboten werden. Der Inhalt wechselt jedes Mal. In der ersten Box wird es folgende Produkte geben: Pralinen vom Café de Fries, Wurst der Metzgerei Lemken, Wein von Vinifera, Tee von Xantee, Süßigkeiten von Chuches, einen Cocktail vom Cocktail Taxi, Kaffeebohnen vom Café Glüxpilz, eine Pizza von Enoteca Siciliana. Geplant sind anschließend eine BBQ-Box, eine Beauty-Box, eine Fashion-Box und eine Deko-Box.