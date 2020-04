Lockerung der Corona-Schutzverordnung : Händler müssen Hygiene sicherstellen

Xanten Die Corona-Schutzverordnung regelt, unter welchen Bedingungen Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Das Ordnungsamt der Stadt Xanten wird am Montag die Umsetzung der neuen Regeln für den Einzelhandel überprüfen und die Händler dabei beraten. Das kündigte Bürgermeister Thomas Görtz am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion an. Bei der Umsetzung der Regeln sei auch die Selbsteinschätzung und Verantwortung der Händler gefragt. „Wir können nicht jedes Geschäft kontrollieren.“ Aber das Ordnungsamt habe einen Überblick über die Größen der Verkaufsstellen und könne daher überprüfen, ob tatsächlich auch nur Läden öffneten, bei denen es zulässig sei. Zahlreiche Händler haben angekündigt, dass sie am Montag wieder öffnen werden.