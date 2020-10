Nach einem Jahr Probe : Xanten hält an Tagesticket auf Westwall-Parkplatz fest

Xanten hält an Tagesticket auf Westwall-Parkplatz fest

Der Parkplatz am Westwall (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten hatte auf einem Parkplatz ein Tagestcket eingeführt, damit wollte sie berufstätigen Menschen helfen. Nach einem Jahr hat sie sich die Regelung angesehen.

Auf dem Parkplatz am Westwall in Xanten können Autofahrer ihr Fahrzeug weiterhin für drei Euro einen ganzen Tag lang abstellen. Nach einer Probezeit von mehr als einem Jahr hält die Stadt Xanten an dieser Regelung fest. Sie habe keinerlei Bedenken gegen die Tagesticket-Lösung, berichtete die Verwaltung dem Xantener Rat.