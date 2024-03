Busverkehr im Kreis Wesel Xanten hadert mit der ÖPNV-Umlage

Politiker in Xanten hadern mit der ÖPNV-Umlage des Kreises Wesel. Die CDU findet es unfair, dass die Stadt mehr bezahlen soll als andere, größere Kommunen, wie sie in einem Pressegespräch sagte. Die Freie Bürger-Initiative (FBI) schlägt sogar vor, dass Xanten einen Ausstieg aus dem Umlageverfahren prüft. Dafür hat die Wählergemeinschaft einen Antrag eingereicht. Über ihn wird Xantens Politik am Dienstag, 19. März, im Hauptausschuss und am Donnerstag, 21. März, im Stadtrat diskutieren.