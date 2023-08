Schulprogramm vorgestellt Xantens Gymnasium feiert Sommerfest

Das Stiftsgymnasium in Xanten hat am Samstag erstmals ein Sommerfest gefeiert. Lehrer, Schüler und Eltern hatten dafür Mitmach-Angebote und ein Bühnenprogramm organisiert. Es gab zahlreiche Musikbeiträge, und die Besucher konnten an verschiedenen Ständen und Stationen auf dem Schulhof und im Gebäude Aufgaben lösen und dadurch Stempel sammeln. Wenn sie genug zusammen hatten, erhielten sie einen Rabatt am Faitrade-Stand. Um einen Stempel zu bekommen, konnten sie zum Beispiel mit dem Lasergewehr auf eine Reihe von Zielscheiben schießen und so ihr Sporttalent in der Spiel- und Spaßecke beweisen oder ihr Wissen beim Europaquiz testen oder die Buzzer-Challenge versuchen – dabei handelte es sich um Reaktionsspiel.