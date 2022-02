Video-Wettbewerb : Gymnasiasten kämpfen um „Knete für die Fete“

Xanten Gymnasiasten aus Xanten haben ein selbst gedrehtes Video bei einem Wettbewerb der Sparkasse am Niederrhein eingereicht. Die ersten Plätze bekommen Geld für eine Fete. An der Abstimmung kann jeder teilnehmen.

Noch bis Ende der Woche läuft die Abstimmung für den diesjährigen Wettbewerb „Knete für die Fete“ der Sparkasse am Niederrhein. Dafür haben Abschlussklassen von acht Schulen aus der Region selbst gedrehte Videos eingereicht, unter ihnen das Stiftsgymnasium in Xanten. Ihr Beitrag trägt den Titel „Der große Kampf des GlAbiators“. In der „historischen Komödie“ erzählen die Xantener Schüler die Geschichte eines starken Kämpfers, dessen Schwert im Einsatz zerbricht. Er braucht also eine neue Waffe, aber dafür muss er sich erst das Geld besorgen und dann auf dem Marktplatz geschickt verhandeln. Es ist also nicht so einfach. Aber am Ende wird er mit seinem neuen Schwert im Amphitheater stehen.