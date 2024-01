Engagement gegen Antisemitismus Gymnasiasten gestalten Holocaust-Gedenken im Dom

Die Brüder Justus und Konstantin Heinrich haben eigens für die Gedenkfeier ein Schienendenkmal in kleinerem Maßstab nachgebaut. Als Vorbild diente das Schienendenkmal im ehemaligen Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden. Im vergangenen Jahr hatte die Zeitzeugin Eva Weyl, die die Judenverfolgung als Kind in Westerbork überlebt hatte, einen eindrucksvollen Vortrag im Ratssaal gehalten. Sie ist 1942 zusammen mit ihren Eltern ins Lager Westerbork geschickt worden. Von dort aus seien wöchentlich mehr als 1000 Insassen mit dem Zug in Vernichtungslager wie Auschwitz oder Sobibor transportiert worden, berichtete die Zeitzeugin damals, die Westerbork als Vorhölle zu Auschwitz bezeichnete.