Jens Geier besuchte Xanten Xantener Gymnasiasten diskutieren mit Europapolitiker

Jens Geier, Mitglied des Europäischen Parlaments, hat das Stiftsgymnasium in Xanten besucht. Mit Schülerinnen und Schülern hat er über die Zukunft der Europäischen Union (EU) diskutiert. Damit war er der Einladung der Juniorbotschafter-AG gefolgt, die im Rahmen des Botschafterprogramms der Europäischen Union am Stiftsgymnasium tätig ist und versucht, die EU für junge Menschen nahbarer zu machen. Wie das Stiftsgymnasium mitteilte, betonte Jens Geier in einer kurzen Ansprache die Bedeutung der Jugendbeteiligung. Er ermutigte die Schülerinnen und Schüler, sich in die Gestaltung der europäischen Zukunft einzubringen. Der Parlamentarier sprach mit den Juniorbotschaftern und dem Leistungskurs Sozialwissenschaften der Q1 über die Wanderausstellung „EU on Tour“ des Europäischen Parlaments, die am Stiftsgymnasium gastiert und auf die bevorstehende Wahl im Juni aufmerksam macht. Da das Wahlalter bei der Europawahl erstmals auf 16 Jahre herabgesetzt wurde, ist dieses Ereignis für viele Schülerinnen und Schüler die erste Gelegenheit, an die Urne zu treten und ein Kreuz zu machen. Im Anschluss an die Ausstellung stellte Jens Geier sich den durchaus kritischen Fragen weiterer Sozialwissenschaftskurse in einer Podiumsdiskussion, die von Carl Pariser, Julian Janßen und Jonathan Knapp (Q1) geleitet wurde. Dabei ging es um Themen wie die Klimapolitik und die Gefährdung der Demokratie.