Stadt sucht nach Räumen Grundschule Lüttingen braucht mehr Platz

(wer) Die Hagelkreuz-Grundschule in Lüttingen hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Wie Xantens Bürgermeister Thomas Görtz in der Bezirksausschusssitzung am Mittwoch sagte, ist die Nachfrage von Eltern nach einer OGS-Betreuung ihrer Kinder so groß, dass das Gebäude, das dafür errichtet wurde, schon ausgelastet ist. „Wir werden nicht umhin kommen, weitere Räume für eine OGS-Betreuung zu suchen“, sagte Thomas Görtz. Möglicherweise werde auch für eine Schulklasse noch ein Raum gesucht.