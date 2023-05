„Zeichen für den Klimaschutz“ Xantener Grundschüler pflanzen Baum des Jahres

In der vergangenen Woche pflanzten die 19 Schülerinnen und Schüler die Moorbirke an einem Weg, der vom APX in Richtung Xantener Südsee führt. Dort stehen schon andere Bäume – seit 2013 pflanzt der APX zusammen mit Schülerinnen und Schülern die Bäume des Jahres.