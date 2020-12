Grünflächenpaten in Xanten : 370 Hainbuchen für die „Siegfriedwiese“

Xanten Eberhard Ritter hat als Grünflächenpate eine 60 Meter lange Hecke für die Wiese zwischen Klever und Siegfriedstraße gespendet. Noch ist das Interesse an Patenschaften für städtische Grünanlagen in Xanten gering.

Ritters Engagement für die Wiese ist nicht nur groß, es ist in Xanten aktuell noch selten. „Es gibt erst zwei Paten für städtische Grünflächen“, sagt Christian Schmitz, der beim DBX für diese verantwortlich ist. Die Möglichkeit der Patenschaft besteht seit 2019. Die Junge Union hatte sie damals für den neuen Kurpark vorgeschlagen, um die Blütenpracht in den umgebauten Wallanlagen zu erhalten.

Die Verwaltung ging noch einen Schritt weiter und schlug vor, die Patenschaft für alle Grünanlagen der Stadt zu ermöglichen. Die Flächen in Neubaugebieten oder an kommunalen Straßen böten sich geradezu an, so die Argumentation. Das Interesse ist jedoch noch verhalten. „Wir haben beispielsweise für eine Fläche am Westwall um einen Paten geworben, bislang aber ohne Erfolg“, sagt Schmitz. „Im Pandemie-Jahr hatten die Leute natürlich andere Sorgen. Wir hoffen, dass sich das Angebot noch etabliert.“