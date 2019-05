Rat diskutiert über Mehrkosten : Grünes Licht für das neue Feuerwehrgerätehaus Wardt

Das Platzangebot des alten Feuerwehrgerätehauses in Wardt ist erschöpft. Ein Neubau muss her. Foto: RP/Markus Werning

Wardt Im Rat ging es noch einmal kontrovers um veranschlagte 50 Prozent Mehrkosten, aber dagegen stimmen wollte dann am Ende doch niemand.

Das neue Feuerwehrgerätehaus am Ortseingang Wardt hat die entscheidende Hürde im Rat genommen. Aber die voraussichtlichen Kosten waren in der Sitzung am Dienstagabend innerhalb der Politik noch einmal heftig umstritten, immerhin ging es gegenüber der ursprünglichen Planung um eine Kostensteigerung von 50 Prozent. Dazu kommen höhere Folgekosten. Am Ende der Debatte wurde der Neubau im vorgelegten Umfang mit den Stimmen der CDU genehmigt. Die anderen Ratsvertreter enthielten sich der Stimme.