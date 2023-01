Neujahrsempfang in Xanten Grüne wollen die Politik weiter „aufrütteln“

Es war der erste Neujahrsempfang der neuen Grünen-Fraktion. Ein Teil von ihr ist erst 2020 in die Kommunalpolitik gegangen, also kurz vor der Kommunalwahl, bei der die Partei fünf Sitze erhielt. In seiner Rede am Sonntag erinnerte Weichold daran: „Wir trafen uns 2020 mit dem gemeinsamen Willen, an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Kommune mitzuwirken.“ Angetrieben würden die Grünen durch das „alarmierende Wissen“, dass es wegen des Klimawandels „ganz bestimmt so nicht weiter geht“.