Tempo 20 in der Innenstadt : Grüne werben für die geplante Verkehrsberuhigung in Xanten

Bisher ist der Ostwall in Xanten eine lange, weitgehend gerade Strecke. Das würde sich durch die Pläne der Verwaltung ändern. Am Ostwall würde es dadurch ruhig werden, glauben die Grünen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Xantener Politik diskutiert über Tempo 20 und mehr Grün in der Innenstadt. Grundlage ist ein Vorschlag der Verwaltung. Vom Land kann es dafür Geld geben. Die Grünen fordern, dass diese Gelegenheit „ergriffen wird“.

Xanten habe einen „schönen, kleinen, geschützten und engen Stadtkern“, schrieb Weichold weiter. „Das Beste können wir daraus machen, wenn dieser Kern lärmarm und abgasarm wird, wenn Kinder und Fußgänger ungestört mitten auf der Straße laufen können, wenn sie sich in eine der neuen kleinen Grünoasen kuscheln oder die Kinder in Spielecken austoben können.“ Davon profitiere auch der örtliche Einzelhandel. Dessen bisheriges Konzept sei „vom Online-Handel und von Shoppingcentern auf der grünen Wiese weggespült“ worden. „Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, helfen Parkplätze in den Straßen der Innenstadt sicherlich nicht.“ Weichold warb stattdessen erneut dafür, dass Gäste und Touristen ihre Fahrzeuge auf Parkplätzen außerhalb der Innenstadt abstellen, um den Ortskern vom Verkehr zu entlasten. Das gelte nicht für Anwohner, schrieb Weichold: Die Grünen seien dafür, dass sie ein Vorrecht auf hausnahe Parkplätze hätten. Gäste und Kunden der Innenstadt sollten auch weiter die Möglichkeit haben, ihr Auto zum Beispiel in Parkbuchten auf den Wallstraßen kurzzeitig abzustellen – für eine Stunde. „Und fünf Minuten weiter können die Fahrzeuge noch länger parken, der Platz ist da. Die fünf Minuten sind es auch.“