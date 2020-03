Am Bahnhof in Xanten : Grüne sammeln Hunderte Zigarettenkippen auf

Am Bahnhof in Xanten

Xanten Bei der dritten Reinigungsaktion der Xantener Ortspartei sind rund 300 Zigarettenstummel am Bahnhof zusammengetragen worden.

Mitglieder der Grünen haben in Xanten Zigarettenkippen aufgesammelt. Innerhalb einer Stunde seien am Bahnhof am Sonntag rund 300 Stück zusammengekommen, sagte Eberhard Ritter. Zwischen den Schienen hätten noch einmal so viele gelegen. Aus Sicherheitsgründen hätten sie die Gleise aber nicht betreten und daher die Kippen dort nicht aufgesammelt. Wegen der Corona-Pandemie hätten sie jeweils einen Mundschutz getragen und ausreichend Abstand zueinander gehalten, sagte Ritter.