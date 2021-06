Am Bahnhof und im Kurpark in Xanten : Grüne sammeln Hunderte Zigarettenstummel auf

Am Bahnhof und im Kurpark in Xanten

Xanten Als die Xantener Grünen zum ersten Mal losgingen, um Zigarettenstummel aufzusammeln, hatten sie am Ende 500 aufgehoben. Zwei Jahre später sind 800 zusammengekommen. Die Grünen fordern deshalb Aschenbecher an öffentlichen Mülleimern.

Die Grünen haben am Wochenende in Xanten wieder Zigarettenstummel aufgesammelt, die von Rauchern auf den Boden geworfen worden waren. Am Bahnhof und in Teilen des Kurparks seien insgesamt 800 Stück zusammengekommen, teilte Eberhard Ritter anschließend mit. In den Gleisen hätten mindestens noch einmal so viele gelegen, aber die hätten die Sammler liegen lassen müssen, weil das Betreten der Schienen verboten sei.