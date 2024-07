Wanderung durch den Hochwald Xantener Grüne erkunden Naturwaldzelle

Die Grünen hatten vorher zu der Exkursion eingeladen. Sie erhielten so viele Anmeldungen, dass insgesamt 23 Xantenerinnen und Xantener an der Wanderung teilnahmen. Anschließend traf sich die Gruppe zu einem gemeinsamen Essen im Landgut am Hochwald. Für Jo Becker, Sprecher des Ortsverbandes, war die Tour ein voller Erfolg: „Mit dieser Resonanz hatte ich nicht gerechnet. Wir werden unsere Einladungen zu Exkursionen deshalb gerne fortsetzen." Am 1. Oktober ist ein Besuch im Xantener Solarpark geplant.