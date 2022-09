Bäderbetrieb in Xanten : Gründung der Bürgerinitiative Hallenbad scheitert

Xanten Das Interesse an der von Peter Reinert initierten Gründungsverantsaltung blieb aus. Xantens Schwimmfreunde distanzierten sich schon vorab von dem Aufruf des Mitglieds.

Angekündigt hatte der Xantener Peter Reinert, am Montag um 10 Uhr auf dem Großen Markt eine Bürgerinitiative zur Rettung des Xantener Hallenbades gründen zu wollen. Zu diesem Zweck hatte er das Musik-Duo Take Two gebucht. Doch die beiden Musiker mussten unverrichteter Dinge abreisen, weil sich die Genehmigung des Ordnungsamtes lediglich auf das Einrichten eines Info-Standes, nicht aber auf dessen musikalische Begleitung erstreckte. Auch blieben an der Initiative interessierte Bürgerinnen und Bürger aus.