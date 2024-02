Aufbau eines Netzwerks Gründerinnen treffen sich zum Stammtisch in Xanten

Zusammen mit mehreren Unterstützerinnen lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Sabine Reuß, zum zweiten Stammtisch für Gründerinnen, Selbstständige, Kleinunternehmerinnen und Gründungswillige in Xanten und Umgebung ein. Treffpunkt ist dieses Mal am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr das Zimmer 115 im Rathaus. Wie Sabine Reuß, Revecca Han, Christine Obercoxholt und Alexa Willems in einer Mitteilung erklärten, werden alle Teilnehmerinnen zunächst in einem kurzen Pitch die Möglichkeit haben, sich vorzustellen. In einem zweiten Teil werden sie mit der Methode des World-Cafes die Zielen und die Zukunft des Treffens erarbeiten. Dabei soll es um die Namensfindung, die Zielsetzung, aber auch um die Inhalte des Stammtisches gehen. Danach ist ein Wechsel ins Karthaus X2 geplant, um sich in lockerer Runde weiter austauschen zu können. Die nächsten Termine für den Stammtisch stehen auch schon fest: 23. Mai, 29. August und 28. November. Die Premiere war im November im Café Glüxpilz gewesen. 26 Frauen hätten daran teilgenommen, berichtete Xantens Gleichstellungsbeauftragte. Aus diesem ersten Treffen wollten sie nun zusammen eine Gruppe mit Ideen und Zielen machen.