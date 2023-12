Sammlung in Xanten Viele Spenden für Hilfstransport in die Ukraine

In Xantens Ortsteil Vynen sind am Freitag Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt worden. Am Samstag, 2. Dezember, werden von 9 Uhr bis 13 Uhr noch weitere Sachspenden angenommen. Die Hilfsgüter werden Ende Dezember in die Region von Dnipro gebracht. Organisiert wird der Transport von Mario Nienkemper aus Bocholt. Es ist bereits die sechste Hilfsfahrt in die Ukraine. Vor Ort hat er Ansprechpersonen, unter anderem einen Kaplan. Er hat für seine Transporte schon in den vergangenen Monaten Unterstützung aus Xanten bekommen. Dieses Mal wird zum ersten Mal eine Sammlung von Hilfsgütern organisiert. In Vynens Dorfgemeinschaftshaus Et Vynze Hüss wurden dafür am Freitagnachmittag schon Kartons von Helfern entgegengenommen und gestapelt. Privatleute und Firmen aus der Region brachten Hilfsgüter. Am Samstag wird die Sammlung fortgesetzt. Bei größeren Mengen oder Gütern wird um eine Kontaktaufnahme gebeten, entweder bei Sonja Potthoff (Tel. 0162 7342455) oder bei Sylvia Theismann (Tel. 0151 67411355). Die Propsteigemeinde Xanten unterstützt die Sammlung. Benötigt werden dringend medizinische Hilfsmittel wie Verbandsmaterial, Wundverbände, und Desinfektionsmittel, Hygieneartikel wie Binden, Rasierschaum und Baby-Windeln, Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Babynahrung und Tierfutter, Campingsachen wie Schlafsäcke, Thermomatten und Rucksäcke, Werkzeug und Technik wie Notstromaggregate, Arbeitshandschuhe, Taschen und Lampen. Auch Puzzle und Spiele werden in die Ukraine gebracht. Die Stadt Dnipro liegt in der zentralöstlichen Ukraine.