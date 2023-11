Aktion von Rotary Club Xanten und Hotel van Bebber Glühwein-Bar öffnet für den guten Zweck

Der Rotary Club Xanten und das Hotel van Bebber laden dazu ein, gemeinsam für den guten Zweck in den Advent zu starten. Hierzu eröffnet der Rotary Club einmalig am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr seine Glühwein-Bar vor den Türen des Hotels auf der Klever Straße. Zum Verkauf stehen leckerer Winzer-Glühwein, alkoholfreier Punsch, Bratwurst vom Grill sowie frische Waffeln. Die weihnachtliche Dekoration und stimmungsvolle Atmosphäre des Hotels laden zum Verweilen ein. Auch bietet es sich an, den Besuch des Weihnachtsmarktes oder das Late-Night-Shopping mit einer Einkehr an der Bar zu verbinden.