Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr : Xanten fördert zehn Photovoltaik-Anlagen

Rund eine Million Dächer in der Metropole Ruhr sind für eine solare Nutzung geeignet, bislang haben aber erst rund 42.000 eine Photovoltaik-Anlage installiert (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

Xanten Wer sich für Solarstrom vom eigenen Dach entscheidet, kann einen Zuschuss von 300 Euro bei der Stadt beantragen.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat zusammen mit dem Handwerk Region Ruhr die Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr gestartet, um in 15 Pilot-Kommunen mit der Erschließung des großen Solarpotenzials der Region zu beginnen. In der Metropole Ruhr sind von den knapp 2,5 Millionen Gebäudedächern gut eine Million gemäß der Sonneneinstrahlung für eine solare Nutzung geeignet – bisher gibt es in der Region allerdings erst rund 42.000 Dächer mit Photovoltaik-Anlagen. Um die Installation von neuen Anlagen zu steigern, stellt der RVR nun einen Fördertopf von insgesamt knapp 40.000 Euro zur Verfügung.