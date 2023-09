Debatte über Zweckentfremdungssatzung Gibt es zu viele Ferienwohnungen in Xanten?

Die Politik in Xanten befasst sich mit der Frage, ob es in der Stadt und in den Ortsteilen zu viele Ferienwohnungen gibt und deshalb eine Zweckentfremdungssatzung erlassen werden sollte. Dann wäre künftig erst eine Genehmigung erforderlich, wenn jemand eine Wohnung als Ferienwohnung anbieten will. Dafür spricht sich die Verwaltung aus. Der Planungsausschuss berät am Dienstag, 19. September, über das Thema. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am Dienstag, 26. September.