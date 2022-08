Stadt bietet Zuschuss an : Xanten gibt Anreiz zur Optimierung der Heizung

Stadt bietet Zuschuss an

Xanten Wer seine Heizung nicht optimal betreibe, verheize bares Geld, warnt Xantens Klimaschutzmanagerin Lisa Heider und macht darauf aufmerksam, dass die Stadt und der RVR einen Zuschuss für Maßnahmen zur Optimierung der Heizung bezahlen.

Heider nannte einige Beispiele, wie sich eine Heizung optimieren lässt. „Schon ganz einfache Maßnahmen wie beispielsweise der Dämmung von Heizungsrohren oder die richtige Einstellung der Thermostate sparen Energie und damit bares Geld“, erklärte Heider. „Und falls in Ihrem Haus manche Räume zu warm und andere immer zu kalt sind, sollte allein schon für Ihr Wohlbefinden ein hydraulischer Abgleich des Heizungssystems erfolgen.“

Nicht nur alte, sondern auch neue Heizungsanlagen könnten von einer Optimierung profitieren, erklärte Heider weiter. „Denn sie entfalten ihr volles Potenzial erst nach guter Abstimmung aller Komponenten aufeinander – die vorinstallierten Werkseinstellungen können das in der Regel nicht leisten.“ Und immerhin würden etwa 85 Prozent des Energieverbrauchs in einem Haus für das Heizen und die Warmwasserbereitung verbraucht. „Allein diese Werte zeigen das große Einsparpotenzial.“

Noch mehr Energie und Geld könnten Verbraucher bei der Benutzung der Heizung einsparen, erklärt Heider weiter. „So sinken die Heizkosten pro Grad weniger, das Sie heizen, um sechs Prozent.“ Allerdings solle die Temperatur in Räumen nicht unter 16 Grad Celsius liegen, weil sich sonst Schimmel bilden könne. Je nach Wohlbefinden und Raumnutzung reiche mistens eine Temperatur zwischen 18 Grad Celsius im Schlafzimmer und 21 Grad Celsius im Wohnraum aus.

Wichtig sei es außerdem, die Thermostate beim Lüften herunterzudrehen, da sonst viel Heizwärme verloren gehe, berichtet Heider. „Und denken Sie an die Absenkung der Heizung in den Nachtstunden und wenn Sie in den Urlaub fahren!“ Wer seine Heizung nicht optimal betreibe, verheize bares Geld.