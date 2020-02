Übergabe der Hauptpreise : Gewinner des RP-Silvesterrätsels dankt seiner Schwiegermutter

Xanten/Rheinberg Mit Unterstützung von Sponsoren hatte die Rheinische Post attraktive Preise verlost.

Denn Sebastian Elber und auch Birgitta Janßen gehören zu den Gewinnern unseres Silvesterrätsels. Mit Unterstützung von Sponsoren – vielen Dank dafür – hatten wir attraktive Preise verlost. Die Hauptgewinne haben wir in dieser Woche übergeben: Die Volksbank Niederrhein hatte einen Goldbarren gestiftet, die Sparkasse Niederrhein ein Gold-Nugget (Wert: jeweils rund 400 Euro), und Sterne-Koch Jürgen Köpp lädt zwei Personen zu einem Kochkurs in sein Landhaus in Obermörmter ein (Wert: etwa 200 Euro). Die weiteren Gewinner werden in den nächsten Tagen benachrichtigt.