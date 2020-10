Ladenöffnung : Gewerkschaft gegen vier Dezember-Verkaufssonntage

Xanten Die NRW-Landesregierung erlaubt verkaufsoffene Sonntage in den Wochen vor und direkt nach Weihnachten. Xantens Händler wollen diese Möglichkeit nutzen. Die Gewerkschaft Verdi ist dagegen.

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die geplanten Sonntagsöffnungen vor und nach Weihnachten als „verantwortungslos“. Die Besucherströme würden dadurch nicht entzerrt, sondern auf die Wochenenden konzentriert, sagte Verdi-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt. Die Sonntagsöffnungen führten auch nicht zu mehr Umsätzen, die Umsätze werden nur auf das Wochenende verschoben, sagte Silke Zimmer, Verdi-Fachbereichsleiterin für den Handel in NRW. Die Öffnung an mehreren Sonntagen hintereinander widerspreche dem Gebot der Sonntagsruhe. „Im stressigen Weihnachtsgeschäft sind freie Sonntage ein besonders schützenswertes Gut.“

Der Widerstand der Gewerkschaft gegen verkaufsoffene Sonntage im Dezember könnte Auswirkungen auf Xanten haben. Die Händler in der Stadt wollen die Möglichkeit nutzen, die die NRW-Landesregierung mit der neuen Corona-Schutzverordnung einräumt. Demnach „sollen Geschäfte in und unmittelbar nach der Weihnachtszeit an mehreren Sonntagen öffnen können“, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium. Dadurch soll das Einkaufsgeschehen entzerrt werden. Die Gewerkschaft Verdi ist schon gegen mehrere Sonntagsöffnungen in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen vorgegangen und hat vor dem Oberverwaltungsgericht Recht bekommen.