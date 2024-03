Nur noch eine Fläche frei Gewerbegebiet im Ortsteil Birten ist „so gut wie voll“

Xantens Wirtschaftsförderer Christian Boßmann hat in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag seinen Jahresbericht für 2023 vorgelegt. Darin sprach er auch über das Gewerbegebiet Birten – es ist zurzeit noch das einzige Gewerbegebiet in Xanten, „in dem wir Flächen anbieten und verkaufen können“, erklärte Christian Boßmann. Aber auch das Gewerbegebiet in Birten „so gut wie voll“. Ein Betrieb aus Rheinberg habe eine Fläche erworben, genauso wie ein Unternehmen aus Xanten, weil es neben seiner Produktion seine Verwaltung errichten wolle. Eine dritte Fläche sei reserviert, zur Verfügung stehe somit noch ein Grundstück mit 2400 Quadratmetern.