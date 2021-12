Getränkehandel Denkinger in Xanten : Flüssiger Übergang zum Ende des Familienbetriebs

Stephan Arntz (l.) und Angela Bayer übernehmen den Getränkehandel von Heidi und Ludger Wolfertz (r.) inklusive Mitarbeiter Sebastian Weyermann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten/Marienbaum Nach 50-jähriger Firmengeschichte schließt der familiengeführte Getränkehandel Denkinger in Xanten. Neuer Inhaber wird zum Jahreswechsel Stephan Arntz aus Marienbaum, der damit seinen eigenen Getränke-Service trotz Corona um ein Vielfaches vergrößert.

Für sie bedeutet das neue Jahr Aufbruch, eine Zäsur im Leben: Der eine geht in den Ruhestand, will nach 47 Berufsjahren mehr Zeit mit seiner Familie, vor allem den zwei kleinen Enkeln, verbringen. Der andere expandiert, baut sein Geschäft um ein Vielfaches aus. 50 Jahre währte die Firmengeschichte des familiengeführten Getränkehandels Denkinger in Xanten. Zum Jahresende gibt Inhaber Ludger Wolfertz das Geschäft ab – in jüngere Hände. Neuer Inhaber wird Stephan Arntz, der bereits seit 25 Jahren in Marienbaum den Getränke-Service Arntz betreibt.

Als Konkurrenten haben sich die beiden Unternehmer dennoch niemals gesehen. „Eher als Mitstreiter“, sagt Stephan Arntz. Beider Spezialgebiet ist der Getränkeheimdienst. Sie beliefern Privatkunden ebenso wie Gastronomen, sorgen dafür, dass es bei Veranstaltungen und Festen feuchtfröhlich zugeht. Doch wenn die Auftragsbücher des einen voll waren, wurden Kunden auch mal zum „Kollegen“ geschickt. Den Preisdruck zu erhöhen, sei ihnen erst gar nicht in den Sinn gekommen, betonen die Männer.

Info Ludger Wolfertz bleibt noch unterstützend tätig Reibungslos Obwohl Ludger Wolfertz zum Jahreswechsel seinen Betrieb übergibt, bleibt er in der Anfangszeit noch unterstützend in dem Fachhandel tätig. „Mir ist ein reibungsloser Übergang wichtig“, sagt er. „Ich hoffe, dass unsere Kunden ihr Vertrauen auch in Stephan Arntz setzen.“

Eine respektvolle Koexistenz also. Bis vor drei Monaten, als das Ehepaar Heidi und Ludger Wolfertz dem Marienbaumer Mitstreiter das Angebot machte, den Handel in Xantens Gewerbegebiet zu übernehmen. „Nach 47 Arbeitsjahren will ich den Betrieb nun abgeben“, erklärt der 64-jährige Wolfertz. „Meist wird ein Geschäft dann einfach von einem Größeren geschluckt, mir war aber immer der direkte Kontakt wichtig.“ Die Geschäftsführer lernten sich erstmals persönlich kennen, stellten dabei viele Gemeinsamkeiten fest. „Die Harmonie stimmte von Anfang an“, sagt Arntz.

Gegründet wurde das Xantener Familienunternehmen Denkinger 1971 von Heidi Wolfertz’ Vater Franz Denkinger. Der war zunächst Angestellter in einem Getränkehandel in Essen gewesen, der bereits damals auf die Hauslieferungen setzte. Das Geschäft florierte, die Routen weiteten sich bis an den Niederrhein aus. „Irgendwann wurde dem Chef das Gebiet aber zu groß, er wollte Touren abgeben und fragte meinen Vater, ob er sich nicht am Niederrhein selbständig machen wollte“, erzählt Heidi Wolfertz. Quasi über Nacht wurde Franz Denkinger Geschäftsführer. Zwei Jahre lange operierte er von einer alten Scheune aus. Bis sich 1973 die Chance in Xanten auftat, Im Niederbruch 21 ein Geschäft mit 520 Quadratmetern Lager- und weiteren 430 Quadratmetern Freifläche zu eröffnen. „Damals herrschten hier sehr günstige Bedingungen für Gewerbetreibende“, sagt Heidi Wolfertz. Gleich nebenan entstand das private Zuhause.

Ludger Wolfertz hat erst seine große Liebe, dann auch einen Job bei Familie Denkinger gefunden. 1981 fing er nach seiner Bundeswehrzeit als Angestellter in dem Markt an. Mit ihm veränderte sich das Geschäft zunehmend. Noch heute wird auch vor Ort verkauft. Der Schwerpunkt liegt inzwischen aber im Partyservice. Neben alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, Fassbieren und Spirituosen gibt es im Verleih auch Ausschank- und Kühlwagen, Theken, Zapfanlagen, Stehtische und Bierzeltgarnituren. 2004 übernahm Heidi Wolfertz die Firma von ihrem Vater, seit 2014 leitet Ludger Wolfertz die Geschicke.

Eine ähnliche Vita hat auch Stephan Arntz, der gleich nach dem Zivildienst 1996 den Getränkemarkt an der Klosterstraße 11 von seinem Vater übernahm. Gerade mal 21 Jahre alt war der Marienbaumer da. Doch er hatte große Visionen, schwenkte zunehmend vom Ladenverkauf in dem 45 Quadratmeter kleinen Markt auf den Getränke-Service für Veranstaltungen um. „Die Anfangszeit war gar nicht so leicht“, sagt Arntz. „Man muss sich erstmal behaupten, wenn man mit Anfang 20 bei Dorffesten als Geschäftsmann ernst genommen werden will.“ Heute beliefert er neben Kunden in Xanten auch welche in Wesel, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. Seine Lebensgefährtin Angela Bayer führt das Büro.

Passend zum 25-jährigen Bestehen will Arntz wieder eine Herausforderung wagen – indem er das dreimal so große Geschäft der Wolfertz’ samt Inventar und Mitarbeiter Sebastian Weyermann übernimmt. Ein Wagnis, nicht zuletzt wegen Corona. „Die letzten zwei Jahre haben uns stark gebeutelt“, sind sich die Geschäftsleute einig. Ausgefallene Schützen- und Dorffeste, verschobene Hochzeiten, geschlossene Vereinsheime ließen die Durstlöscher auf ihren Getränkekästen sitzen. Wolfertz erinnert sich noch gut an seinen ersten Aha-Moment, den abgesagten Renntag in Sonsbeck kurz vor Ostern 2020. „Ein Event mit 1500 Zuschauern, unser Kühlhaus war voll“, erzählt er. „Und wegen des Lockdowns mussten wir Fassbier im Wert von 6000 Euro entsorgen.“

Doch die Getränkehändler hoffen im neuen Jahr auf bessere Zeiten und darauf, dass ihnen die Kundschaft treu bleiben möge. Zwar sind auch an Silvester keine großen Partys erlaubt. Zur Feier der flüssig verlaufenden Betriebsübernahme werden die Unternehmer aber sicher mit einem Tröpfchen aus ihrem Bestand anstoßen.

(beaw)