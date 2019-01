Xanten bekommt Gestaltungsbeirat: Fünf Fachleute für ein schöneres Stadtbild

Xanten Ende Januar beginnt Xantens neuer Gestaltungsbeirat mit seiner Arbeit. Vier Männer und eine Frau sollen künftig darauf achten, dass die Architektur eines Bauwerks zum Stadtbild passt.

Die Fachleute verfügen über eine langjährige Erfahrung. Ihre Schwerpunkte sind Denkmalpflege, öffentliche und private Bauten, Sakralbauten und ökologisches Bauen. Einige unterrichten an Hochschulen oder sind bereits Mitglied in Gestaltungsbeiräten von anderen Städten, zum Beispiel in Moers. Keiner von ihnen darf einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Xanten haben. Das schreibt die Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirats vor. Die Mitglieder des Gremiums sollen unabhängig sein und von außen einen Blick auf Xanten werfen. Deshalb dürfen sie auch „keine Planungen und Vorhaben auf dem Stadtgebiet durchführen“.