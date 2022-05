„Wir sind zusammen stärker“ : Xantener Gesamtschule setzt buntes Zeichen für Toleranz

Für das Musikvideo gingen Schüler und Lehrer auf das Schulgelände und warfen Farbpulver in die Luft – das machte vor allem den Kindern und Jugendlichen sichtlich Freude. Foto: Gesamtschule Xanten

Xanten Xantener Schüler und Lehrer haben zusammen ein Musikvideo produziert. „1000 Teile, 1000 Farben“ heißt das Lied, das eine kraftvolle Botschaft hat: „Wir sind zusammen stärker.“ Der Song der Gesamtschule wirbt für eine vielfältige Gesellschaft.

Die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten hat ein Musikvideo produziert, um für Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft zu werben. Lehrer und Schüler sangen dafür gemeinsam das Lied „1000 Teile, 1000 Farben“. Es wurde von den Gesamtschulpädagogen Stephan Marten und Agnes Maxsein komponiert und getextet. Das 4.18 Minuten lange Musikvideo wurde von ihnen auf der Internetseite der Gesamtschule und auf Youtube veröffentlicht. Es ist ein berührender Clip geworden.

„Wir sind zusammen stärker“, singen Lehrer und Schüler in dem Musikvideo. „Wir sind gemeinsam lauter. Wir sind ein buntes Mosaik.“ Währenddessen sind zunächst die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu sehen, die vor Mikrofonen singen. Dann wird gezeigt, wie die Schüler und Lehrer eine große Friedenstaube auf eine der Außenwände der Gesamtschule malen. Schließlich stehen sie auf einer Wiese, halten Farbpulver in der Hand und werfen es in die Luft. Der bunte Staub bedeckt Haare, Gesichter und Kleidung.