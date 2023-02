Geldspende an Hilfsorganisation Xantener Gesamtschule sammelt für Erdbebenopfer

Schülerinnen und Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten haben innerhalb von nur zwei Tagen 1800 Euro für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gesammelt. Wie die Schule mitteilte, hatten die Klassen 8c und 8d über die Naturkatastrophe und die Folgen im Politikunterricht gesprochen und sofort helfen wollen. Mit ihren Klassenlehrerinnen Anna Helmes und Selcan Yakut hätten sie deshalb innerhalb kurzer Zeit mit Eltern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften eine Spendenaktion geplant, „um so schnell wie möglich den Betroffenen der Naturkatastrophe in der Türkei und in Syrien Kraft zu schenken“. Sie organisierten einen Waffel- und Kuchenverkauf, teilten die Aufgaben untereinander auf, gestalteten Flyer und Plakate und zogen von Raum zu Raum, um in den anderen Klassen für ihre Aktion zu werben. Linus, Klassensprecher der 8d, veröffentlichte auf Instagram einen Spendenaufruf und bedankte für sich für die Unterstützung.