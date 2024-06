Überregionaler Wettbewerb Xantens Gesamtschule läuft im Fernduell gegen andere Schulen

Die Willi-Fährmann-Gesamtschule hat wieder am Distanzduell der Westenergie AG teilgenommen. Wie das Unternehmen mitteilte, haben 922 Xantener Schülerinnen und Schüler bei der Laufveranstaltung auf dem Schulgelände mitgemacht. Insgesamt liefen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen eine Distanz von 2153 Kilometern an diesem Tag. Im Durchschnitt schaffte jeder Schüler und jede Schülerin in den vorgegebenen 30 Minuten knapp 3,2 Kilometer.